Протягом середи українська авіація знищила щонайменше 10 одиниць броньованої техніки, близько 20 окупантів

За добу середи українська авіація знищила щонайменше 10 одиниць бойової броньованої техніки ворога та близько 20 осіб особового складу армії агресора, повідомляє Командування Повітряних сил Збройних сил України.

"Протягом доби 8 червня ударна авіація Повітряних сил Збройних сил України завдала ракетно-бомбових ударів по окупаційних військах. Знищено щонайменше десять одиниць бойової броньованої техніки та близько двох десятків рашистів", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому у фейсбуці в середу ввечері.

Крім цього, "зенітні ракетні війська Повітряних сил 8 червня вразили два безпілотні літальні апарати "Орлан-10", ще сім БПЛА цього типу знищила протиповітряна оборона Сухопутних військ".

"Напередодні, 7 червня, ударна авіація під прикриттям винищувачів знищила близько восьми одиниць техніки, уразила склади паливно-мастильних матеріалів, склади боєприпасів ворога та живу силу ворога", - зазначено в повідомленні.