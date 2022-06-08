За середу українські захисники відбили сім атак ворога, знищили девять одиниць техніки, вразили шість повітряних цілей

За добу середи на Донецькому та Луганському напрямках українські військові відбили 7 атак ворога, знищили 9 одиниць сухопутної техніки та збили 6 повітряних ворожих цілей, повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.

"Українські захисники та захисниці зі складу угруповання Об'єднаних сил відбили сьогодні 7 атак ворога. На одній локації ще триває бій. Минулої доби військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил знищили: 3 танки; 2 бойові броньовані машини; 4 одиниці автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 6 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10", - йдеться в повідомленні, опублікованому на фейсбуці.

Минулої доби "окупанти обстріляли близько 20 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, зруйнували та пошкодили 28 цивільних об'єктів, з них: 21 житловий будинок, 2 школи, установа виконання покарань, сільськогосподарське підприємство, бджільницьке господарство, електротрансформатор залізничної станції".

У результаті цих обстрілів загинули 4 особи, 6 – були поранені.