Зеленський закликав топ-менеджерів міжнародних компаній створювати робочі місця в Україні

Президент України Володимир Зеленський закликав провідних менеджерів міжнародних компаній створювати робочі місця в Україні.

"Я б дуже хотів, як президент України, щоб ваші компанії розглядали можливість входження та пошуку свого місця у сфері економіки України. Для нас це насамперед робочі місця. Ви розумієте, що це великі виклики для 12 млн. людей, які втратили через цю криваву війну свої будинки, поїхали з них, втратили роботу. Їхні діти втратили школи, а Україна втратила суб'єктів, які створюють державу, які є справжніми громадянами, сплачують податки тощо", - заявив Зеленський, виступаючи перед учасниками Yale SEO Summit у середу.

"Дуже важливі робочі місця. Робочі місця, які такі компанії, як у вас, вкладаючи гроші в нашу економіку, можете запропонувати. Це є важливим кроком", - додав він.

За словами глави держави, також важливо, щоби міжнародні компанії вкладали гроші у відкриття своїх офісів в Україні.

"Щоб ви знайшли собі ті пласти бізнесу, в які ви готові зайти: від цифровізації до енергетики. Ми готові про все говорити. Але ми не готові зробити мінімальну податкову систему. Ви повинні нас зрозуміти: ми говоримо про відновлення України, а це означає, що ми повинні робити це на фінансах. Комфортні умови - так, прозорі умови - так, швидкий менеджмент щодо початку вашого бізнесу в Україні - так. Це і є підтримка, коли все це вигідно і вам, і нам", - сказав президент.