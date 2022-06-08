Події

20:02 08.06.2022

Шмигаль доручив Мінрегіону визначити єдиний документ для фіксації збитків житлу внаслідок воєнних дій

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Шмигаль доручив Мінрегіону визначити єдиний документ для фіксації збитків житлу внаслідок воєнних дій

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству розвитку громад і територій визначити єдиний документ для фіксації збитків житлу внаслідок воєнних дій.

"Сьогодні за участю міністрів, народних депутатів, представників Офісу президента провели низку нарад щодо заходів щодо відновлення України. Перший етап - fast recovery - передбачає відновлення об'єктів, які отримали незначні пошкодження і які можна й доцільно ремонтувати вже наразі. Йдеться, зокрема, про критичні об'єкти та об'єкти соціальної інфраструктури, такі як школи та лікарні", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Прем'єр зазначив, що держава у співфінансуванні з місцевою владою має відновити електро-, водо-, тепло- та газопостачання, а також транспортну інфраструктуру у деокупованих регіонах.

Він також повідомив, що влада напрацьовує плани швидкого відновлення громад, які можуть бути деокуповані найближчим часом.

"Про відновлення житла. Розуміємо, що українці, які повернулися до своїх будинків, прагнуть максимально швидко відремонтувати пошкодження. Тому наразі зосередимося на прискоренні фіксації збитків, щоб кожен, хто робить наразі ремонт за свій рахунок, розумів - держава компенсує витрати, щойно наші західні партнери передадуть Україні заарештовані та конфісковані російські активи", - наголосив Шмигаль.

У зв'язку з цим прем'єр доручив Міністерству розвитку громад і територій у максимально стислий термін визначити єдиний документ, яким фіксуватимуться збитки щодо кожного будинку та квартири.

Крім того, доручено спростити порядок отримання такого документа, "щоб кожен був упевнений, що витрати будуть відшкодовані".

 

Теги: #житло #збитки #фіксація
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