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19:34 08.06.2022

Генштаб ЗСУ: Російські окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру на сході України, ЗС України завдають загарбникам значних втрат

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Генштаб ЗСУ: Російські окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру на сході України, ЗС України завдають загарбникам значних втрат

Російські окупанти завдають артилерійських та авіаударів по цивільній інфраструктурі на сході України, намагаючись місцями проводити наступальні дії, проте ЗСУ завдають їм значних втрат і продовжують оборону України, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Українські захисники завдають шкоди російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії, і стійко тримають оборону", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що на Сєвєродонецькому напрямку російські окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Привілля, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Воронове, Тошківка, Гірське та інших.

На Слов'янському напрямку українські військові успішно протидіють спробам ворога покращити тактичне становище у напрямку міста Слов'янськ.

"Окупанти зосереджують зусилля на підготовці для подальших наступальних дій. Противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Вільного, Адамівки, Долини та Тетянівки. Завдав авіаудару по Слов'янську", - наголошують у Генштабі.

Зазначається, що українські воїни ведуть оборонні бойові дії в районі населеного пункту Довгеньке.

На Бахмутському напрямку ворог обстріляв із артилерії райони населених пунктів Комишуваха, Врубівка, Миколаївка, Семигір'я та Нью-Йорк. Штурмова та армійська авіація противника завдала авіаударів поблизу Нової Кам'янки, Покровського та Клинового.

При цьому захисники України завдали російським окупантам значних втрат у живій силі та техніці під час ворожого штурму поблизу Берестового. Бойові дії тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські окупаційні війська обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Кам'янка, Авдіївка, Піски, Красногорівка, Вугледар, Микільське та інші. Також противник застосував штурмову авіацію неподалік Мар'їнки та Кам'янки.

"На Слобожанському напрямку ворог зосереджував зусилля на утриманні зайнятих рубежів. Здійснив обстріл цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Уди, Розплідник, Ртищівка, Іванівка, Гусарівка та інших", - уточнюють військові.

Вони додають, що на Південнобузькому напрямку ситуація залишилася без істотних змін.

"Ворог намагається утримати займані позиції та не допустити перегрупування і посилення підрозділів Сил оборони. Застосовував артилерію в районах Великої Костромки, Любомирівки і Новомиколаївки, а штурмову та армійську авіацію - в районах населених пунктів Олександрівка, Князівка і Новоданилівка", - підсумували в Генштабі.

 

 

 

Теги: #рф #війна #обстріли
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