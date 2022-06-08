Суд засудив до 13 років позбавлення волі двох українців, які воювали за РФ

Шевченківський районний суд Києва засудив у 13 років позбавлення волі мешканців Криму, які воювали на боці окупанта та забезпечували РФ протиповітряну оборону біля Каховської ГЕС, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За публічного обвинувачення прокурорів Офісу генерального прокурора судом визнано винними двох громадян України у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України). Шевченківським райсудом міста Києва їх засуджено до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у телеграм-каналі у середу.

У повідомленні наголошується, що жителі Криму перейшли на бік ворога і у 2014 та 2020 роках підписали контракти про проходження служби у військовій частині №12676 збройних сил РФ.

"У складі армії окупантів у лютому 2022 року вони брали участь у бойових діях на території Миколаївської та Херсонських областей. З 25 до 28 лютого вони забезпечували протиповітряну оборону військ РФ у районі дамби Каховської гідроелектростанції поблизу м. Нова Каховка Херсонської області", - зазначають у прокуратурі.

Як йдеться у повідомленні, 1 березня обвинувачені вступили у бій із підрозділами ЗСУ у районі м. Баштанка Миколаївської області, а 2 березня 2022 року їх взяли в полон на території Миколаївської області.