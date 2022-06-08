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18:58 08.06.2022

ДБР: відкрито кримінальне провадження стосовно нардепа Ковальова за колабораційну діяльність

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ДБР: відкрито кримінальне провадження стосовно нардепа Ковальова за колабораційну діяльність

За матеріалами Державного бюро розслідувань (ДБР) порушено кримінальне провадження стосовно народного депутата України Олексія Ковальова за колабораційну діяльність у Херсонській області, повідомляє ДБР.

"Оперативники Бюро встановили, що депутат співпрацює з окупаційними силами Російської Федерації на тимчасово окупованій території Херсонської області. Підконтрольні йому підприємства постачають харчову продукцію до Автономної Республіки Крим із подальшою реалізацією на території Росії, а також завозять на Херсонщину паливно-мастильні матеріали", - йдеться у повідомленні ДБР у середу у телеграм-каналі.

За інформацією ДБР, депутат забезпечує розміщення особового складу окупаційних сил у приміщеннях підконтрольного йому санаторію, розташованого у місті Гола Пристань Херсонської області.

"Більше того, на своїй сторінці в одній із соціальних мереж депутат сам розповідає, що співпрацює з окупантами і вважає, що Росія на Херсонщині надовго", - наголошується у повідомленні Бюро.

У ДБР нагадують, що за матеріалами ДБР ще у квітні поточного року генеральний прокурор відкрила кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Розслідування продовжується.

Як повідомлялося, у квітні 2022 року політична партія "Слуга народу" та фракція партії "Слуга народу" у Верховній Раді України ухвалили спільне рішення про призупинення членства Олексія Ковальова у фракції.

 

Теги: #нардеп #дбр #колаборант
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