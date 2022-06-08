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15:51 08.06.2022

Сєвєродонецьк є найгарячішою точкою на всій лінії фронту - Міноборони

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Сєвєродонецьк є найгарячішою точкою на всій лінії фронту - Міноборони

Сєвєродонецьк є найгарячішою точкою на всій лінії фронту, РФ значно наростила там кількість свого особового складу, повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Станом на сьогодні місто Сєвєродонецьк є найгарячішою точкою на всій лінії фронту. Тому що ворог не шкодує ні сил, ні техніки, ні людей - кидає все нові й нові підрозділи, значно наростив там кількість свого особового складу та намагається повністю взяти Сєвєродонецьк під свій контроль, останніми тижнями уже точаться активні бойові дії на вулицях цього міста", - сказав Мотузяник на брифінгу в Медіацентрі "Україна" в середу.

Він наголосив, що ситуація дуже динамічна, і певні квартали міста можуть переходити з рук у руки. "Місто тримається, Збройні сили України в певних районах успішно контратакують, коли ми бачимо, що склалися позитивні обставини, щоби провести контратаку", - зазначив Мотузяник.

За його словами, ворог знищує місто з артилерії та завдає авіаційних ударів.

"Абсолютно зрозуміло, що керівництво Росії вимагає від російських військових таких перемог, тому вони намагаються у будь-який спосіб, незважаючи на втрати, взяти під контроль Сєвєродонецьк, у подальшому намагатимуться здійснити спробу оточення Лисичанська, намагаються перерізати логістичний шлях Бахмут-Лисичанськ", - розповів речник Мотузяник.

Теги: #війна #міноборони #сєвєродонецьк
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