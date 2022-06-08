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11:58 08.06.2022

Заарештовано депутата сільради в Запорізькій області за співпрацю з окупантами

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Заарештовано депутата сільради в Запорізькій області за співпрацю з окупантами

Затримано за співпрацю з окупантами та взято під варту депутата сільради в Запорізькій області, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури депутату Великобілозерської сільської ради Василівського району повідомлено про підозру в колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України)", - йдеться у повідомленні прокуратури в середу в телеграм-каналі.

За інформацією прокуратури, в березні 2022 року під час тимчасової окупації села Велика Білозерка підозрюваний добровільно погодився на пропозицію представників окупантів надавати допомогу у веденні бойових дій проти ЗСУ.

"За рахунок ресурсів місцевого сільгосппідприємства, яким депутат керує, він допоміг окупантам продуктами харчування, передав у користування власний автомобіль та забезпечив ворожу техніку паливно-мастильними матеріалами. Також він надав переносні дерев’яні споруди, якими російські військові укріпили контрольно-пропускний пункт для подальшого використання його в бойових діях проти ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваному депутату сільради обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Теги: #депутат #запорізька_область #колаборант
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