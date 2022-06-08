Російські війська обстріляли сім населених пунктів Донеччини, пошкоджено школу, дитсадок, житлові будинки

За добу росіяни зруйнували на Донеччині понад 40 будинків та об'єктів інфраструктури, ворог вів обстріли з ракетних установок, артилерії, танків, реактивних систем залпового вогню "Град", повідомляє Національна поліція України.

"Поліцейські зафіксували 11 ударів ворога. Окупанти обстріляли сім населених пунктів і поранили мирних жителів. Поліцейські зібрали докази воєнних злочинів РФ", - ідеться у повідомленні у фейсбуці.

Російські війська вдарили по населених пунктах - Авдіївка, Курахове, Слов'янськ, Торецьк, Очеретине, Ласточкине, Нью-Йорк.

Пошкоджень зазнали 43 цивільні об'єкти: 31 житловий будинок, школа, дитячий садок, підприємство, адмінбудівля, гуртожиток, лінія електропередач тощо.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.