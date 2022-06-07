Пінчуки виставлять скульптуру Кунса оцінною вартістю $7,6-12,6 млн на благодійний аукціон Christie's

Віктор та Олена Пінчук представлять скульптуру Джеффа Кунса Balloon Monkey (Magenta) – "Мавпа з повітряних куль (пурпурна)" (2006-2013) оцінною вартістю $7,6-12,6 млн для залучення гуманітарної допомоги Україні.

Як йдеться у повідомленні Фонда Пінчука у вівторок, витвір мистецтва буде виставлено для продажу 28 червня на аукціоні Christie's, а зібрані кошти будуть направлені, зокрема, для тяжко поранених під час війни військових та цивільних, яким терміново потрібне протезування, лікування та реабілітація.

"Balloon Monkey Джеффа Кунса — це свято життя. Ми ставимо життя і надію на противагу смерті і страждання. У мистецтві і в дії. Ми вдячні Джеффу та Christie’s. Вони допомагають нам бодай частину нашої безмежної вдячності українцям перетворити на допомогу та підтримку", - наводяться в релізі слова Віктора Пінчука.

За словами Кунса, для нього щира честь, що Balloon Monkey підтримає зусилля Пінчуків у наданні благодійної допомоги Україні, яка страждає від розпочатої Росією війни.

"Справжня цінність мистецтва полягає в тому, щоб служити людству, і сьогодні не може бути найвищого покликання, ніж підтримувати народ України", - наголосив автор роботи.

У пресрелізі зазначається, що скульптура буде виставлена на площі Сент-Джеймс поруч зі штаб-квартирою Christie's у Лондоні, де глядачі зможуть насолодитися нею з 14 червня до 3 липня.

У 2008 році скульптура Кунса Balloon Flower (Magenta) – "Квіти з повітряних куль (пурпурні)" – також була встановлена на площі Сент-Джеймс. Цей твір на той час встановив рекорд серед продажу його робіт – $25,7 млн. А у листопаді 2014 року Balloon Monkey (Orange) – "Мавпа з повітряних куль (помаранчева)" – з тієї ж серії, що й поточний лот досягла ціни продажу в $25,9 млн.

За словами керівника відділу повоєнного та сучасного мистецтва європейського офісу аукціонного будинку Christie's Кетрін Арнольд, робота, що зараз виставляється на аукціон, – найбільша і остання з його знаменитої серії тварин із повітряних куль.

"Рано вранці 24 лютого життя всіх українців змінилось назавжди. Ми, як і всі українці, робимо все, що в наших силах, щоб боротися за кожне життя і кожну мрію, яку люди мали до війни. Для цього нам потрібні союзники. Нам потрібно, щоб світ допомагав нам, підтримував наші зусилля і був з нами в цій боротьбі зі злом. Скульптура Balloon Monkey Джеффа Кунса буде виставлена на аукціон 28 червня, щоб нагадати світові, що війна ще триває, і щоб зібрати кошти на протези та іншу невідкладну медичну допомогу, яка рятує життя багатьох українців", - зазначила Олена Пінчук.

За даними ООН, від початку війни втрати серед цивільних осіб вже досягли 9,4 тис., з яких майже 4,3 тис. загиблих, зокрема 272 дитини. Ця оцінка є мінімальною через відсутність доступу до зруйнованих російською армією міст, а насправді кількість жертв значно вища.

За даними Фонду Пінчука, близько 10 тисяч українських воїнів отримали поранення на фронті, і щодня поранення отримують у середньому близько 4 дітей та 500 військових.