Події

21:34 07.06.2022

На сході України знищено 56 окупантів та 15 одиниць техніки

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На сході України знищено 56 окупантів та 15 одиниць техніки

Українські військовослужбовці у вівторок знищили 56 російських окупантів у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" та 15 одиниць техніки, що їм належить.

"Сьогодні, 7 червня, наші воїни знищили спостережний пост і два склади з боєприпасами російських фашистських сил. Втрати ворога складають: особового складу – 56, мінометів – 1, АТТ – 12, паливозаправників – 1 та спеціальна техніка – 1", - повідомляється на сторінці угруповання у фейсбуці.

 

 

 

Теги: #зведення #оту_схід
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