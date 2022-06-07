Туреччина отримає 25% знижки на купівлю зерна з українських морпортів в обмін на допомогу в їх розблокуванні - ЗМІ

Туреччина готова стати арбітром в організації експорту зернових з українських морпортів, заблокованих російським військовим флотом, при цьому Україна погодилася надати Туреччині 25% знижки на купівлю сільгосппродукції в обмін на посередництво у відновленні морської торгівлі.

Відповідну заяву про створення зернового коридору зробив міністр сільського та лісового господарства Туреччини Вахіт Кірішчі (Vahit Kirişci) турецькому виданню Yeni Safak у вівторок.

За його даними, у Стамбулі 8 червня відбудеться зустріч представників Туреччини, України, Росії та Організації Об'єднаних Націй (ООН), де розглядатиметься питання чорноморського судноплавства в умовах повномасштабного російського вторгнення в Україну.

При цьому Кірішчі в коментарі виданню зазначив, що Україна занепокоєна можливим нападом російських кораблів після старту комерційних перевезень у чорноморській акваторії, і їй потрібні гарантії безпечного експорту сільгоспкультур з інших країн.

"Як Туреччина ми говоримо Україні: "Ви можете вивезти ці продукти, Росія не нападе на вас, коли відкриється коридор", - цитує міністра видання.

Також Кірішчі повідомив про переговори з РФ щодо умов можливого зернового коридору.

"Ми сказали Росії: "Не нападайте, доки це продовольство не буде поставлено". Тримайте слово і ви. Україна вивезе цей товар, тому що світ потребує цієї торгівлі, говоримо ми. Тому ми намагаємося бути мостом між двома країнами", - уточнив міністр.

Він також заявив, що переговори щодо умов експорту українських зернових триває, і вже є домовленість з Україною щодо скорочення вартості зерна в портах України для Туреччини на умовах постачання FOB (доставка товару до навантаження на борт судна).

"Вони (Україна - ІФ) погодилися дати нам на 25% знижку за FOB. Однак у них є дилема, пов'язана з безпечним експортом продукту. Вони хочуть, щоб Туреччина була їхнім арбітром. І Росія, і Україна довіряють лише нам", - уточнив він турецькому виданню.

За його даними, зустріч 8 червня у Стамбулі стане "ознайомчими переговорами" щодо відновлення експорту зернових з України.

Як повідомлялося, міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар 7 червня заявив про досягнення певного прогресу в переговорах між Україною, РФ і ООН щодо відновлення експорту українського зерна. За його словами, у сторін, що беруть участь у переговорах, спостерігається політична воля до вирішення питання.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що ні він, ні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не були запрошені на зустріч в Анкарі 8 червня, на якій розглядатиметься питання чорноморського судноплавства за участю представників РФ.

"Для нас важливим є те, що ми готові випускати зерно… Для нас (важливо – ІФ), щоб був безпечний коридор із кораблів – щоб той чи інший флот тієї чи іншої держави забезпечив нам вивезення цього зерна. Ось і все. І тут ми говорили і з Британією, і з Туреччиною, Туреччина зараз знаходить формат, як нам надати гарантії... Я думаю, через це вони зустрічаються з росіянами, щоб Росія дала Туреччині гарантії, що з їхніми кораблями нічого не станеться. Я так вважаю. Але, тим не менше, деталі їхньої зустрічі мені невідомі поки що", - розповів Зеленський.

У свою чергу Кулеба заявив, що не можна довіряти президентові Росії Володимиру Путіну, який сказав, що не використовуватиме торговельних шляхів для нападу на Одесу.

"Путін каже, що не використовуватиме торговельних шляхів для нападу на Одесу. Це той самий Путін, який сказав канцлеру Німеччини Шольцу та президенту Франції Макрону, що не нападатиме на Україну - за декілька днів до початку повномасштабного вторгнення до нашої країни. Ми не можемо довіряти Путіну, його слова порожні", - написав Кулеба у твіттері 7 червня.