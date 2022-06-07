Події

14:55 07.06.2022

На Миколаївщині за весь період війни загинули понад 300 осіб – голова ОВА

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На Миколаївщині за весь період війни загинули понад 300 осіб – голова ОВА

У Миколаївській області за час повномасштабного вторгнення Росії на територію України загинули понад 300 людей, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"За весь період війни – понад 300 людей, а минулої доби двоє людей загинули у Баштанці", – зазначив він на брифінгу в Медіацентрі "Україна – Укрінформ" у вівторок.

Окрім того, він поінформував, що в області понад 3 700 об'єктів інфраструктури та цивільних об'єктів було пошкоджено або знищено внаслідок бойових дій.

 

Теги: #війна #миколаївська_область
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