На Миколаївщині за весь період війни загинули понад 300 осіб – голова ОВА

У Миколаївській області за час повномасштабного вторгнення Росії на територію України загинули понад 300 людей, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"За весь період війни – понад 300 людей, а минулої доби двоє людей загинули у Баштанці", – зазначив він на брифінгу в Медіацентрі "Україна – Укрінформ" у вівторок.

Окрім того, він поінформував, що в області понад 3 700 об'єктів інфраструктури та цивільних об'єктів було пошкоджено або знищено внаслідок бойових дій.