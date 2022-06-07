Ташева: На Херсонщині близько 600 осіб перебувають у заручниках, здебільшого це журналісти та активісти

У Херсонській області близько 600 осіб перебувають у заручниках, переважно це журналісти та громадські активісти, повідомила постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева.

"За нашою інформацією, на території Херсонської області близько 600 осіб, які фактично є заручниками та перебувають у спеціально обладнаних підвальних приміщеннях, фактично катівнях… У Херсоні, у цих підвалах, перебувають, за нашою інформацією, близько 300 людей, решта – на території Херсонської області. Варто зазначити, що справді це здебільшого журналісти та активісти", – сказала вона на брифінгу в Медіацентрі "Україна – Укрінформ" у вівторок.

Водночас Ташева уточнила, що йдеться саме про тих громадських активістів, які організовували проукраїнські мітинги на території Херсона та області й відповідали за комунікацію з великими групами людей.

"За нашою інформацією, їх тримають у нелюдських умовах, застосовують до них тортури. Свідки повідомляють про крики, які чули, проходячи повз місця, де відбуваються такі незаконні заходи щодо наших громадян", – наголосила постпред.

Крім того, за її словами, частину людей вивозять із території Херсонської області до Криму.

"Це і Сімферопольське СІЗО та Севастополь. Там є як цивільні заручники, так і, за нашою інформацією, є й військовополонені. Або частину людей, які виїжджали з Маріуполя, під час фільтраційних заходів на адмінмежі з Кримом також затримували й відвозили до Сімферопольського СІЗО", – пояснила Ташева.