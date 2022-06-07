Події

12:07 07.06.2022

Жителі Київщини підірвалися на міні у лісі

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Жителі Київщини підірвалися на міні у лісі

У Київській області у лісі місцеві жителі підірвалися на міні, обійшлося без жертв, повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Вчора у Поліській громаді місцеві мешканці, не дивлячись на заборону в’їзду до лісу і наявності попереджувальних знаків, поїхали збирати дрова і підірвались на міні. На щастя, ніхто не загинув. Люди отримали легкі контузії", - написав Кулеба у вівторок у телеграмі.

Він іще раз нагадав про небезпеку мін на деокупованих територіях.

 

Теги: #міни #київська_область
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