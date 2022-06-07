Жителі Київщини підірвалися на міні у лісі

У Київській області у лісі місцеві жителі підірвалися на міні, обійшлося без жертв, повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Вчора у Поліській громаді місцеві мешканці, не дивлячись на заборону в’їзду до лісу і наявності попереджувальних знаків, поїхали збирати дрова і підірвались на міні. На щастя, ніхто не загинув. Люди отримали легкі контузії", - написав Кулеба у вівторок у телеграмі.

Він іще раз нагадав про небезпеку мін на деокупованих територіях.