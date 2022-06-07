Ворожі війська з мінометів знову обстрілювали Сумську область

Ворожі війська зранку, 7 червня, із мінометів знову обстрілювали Сумську область, повідомив голова військової адміністрації Дмитро Живицький.

"У ніч на 7 червня російський ворог обстріляв Середину-Буду. Обстріл почався близько 5-ї ранку, було 7 пострілів із міномета, а за ним був відкритий і артилерійський вогонь", - написав Живицький у телеграм-каналі.

За його словами, щонайменше 6 будинків, господарська споруда та гараж – пошкоджені, на місці обстрілів – пожежі. Пошкоджено також і лінію електропередач.

"Інформація щодо руйнувань уточнюється. Попередньо – загиблих та поранених серед місцевого населення немає", - наголосив Живицький.