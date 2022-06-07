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07:50 07.06.2022

"Стальканат" працює на 75% потужностей і вживає заходів щодо зняття США мит на постачання сталевих канатів

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"Стальканат" працює на 75% потужностей і вживає заходів щодо зняття США мит на постачання сталевих канатів

ПрАТ "Стальканат" (Одеса), незважаючи на воєнні дії, працює із завантаженістю виробничих потужностей на 75% і звертається до США про зняття раніше введених мит на постачання продукції.

Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" генеральний директор "Стальканат-Сілур" Сергій Лавриненко, зараз завод завантажений на 75% потужностей, з яких 90% продукції, що виробляється, поставляється на експорт.

Також він уточнив, що продукція переважно поставляється в ЄС автомобільним транспортом, хоча витрати на логістику зросли майже вдвічі.

За його словами, незважаючи на зняття мит США та ЄС у розмірі 25%, залишаються антидемпінгові мита США при постачанні до США у розмірі 19,32%.

Лавриненко констатував, що компанія вживає дій щодо диверсифікації поставок.

"Ми докладаємо зусиль для скасування антидемпінгового мита при постачанні продукції до США", - констатував співрозмовник агентства.

Відповідаючи на питання щодо ринку України, топ-менеджер зазначив, що наразі, у період війни, попит на продукцію різко знизився через припинення роботи гірничо-металургійних підприємств країни.

"Але ми працюємо, як і раніше – стабільно, виробляємо продукцію", - сказав гендиректор.

Також СЕО вказав на позитивне рішення уряду щодо повернення ПДВ за постачання продукції на експорт.

Раніше повідомлялося, що США запровадили попередні мита на імпорт сталевих канатів із України у розмірі 19,32% виробництва ПрАТ "Стальканат-Сілур" та інших українських постачальників.

ПрАТ "Стальканат-Сілур" є найбільшим виробником сталевих канатів в Україні.

Як повідомлялося, акціонери виокремили зі складу ПрАТ "Стальканат-Силур" і створили нову компанію - ПрАТ "Стальканат", до якої переведено одеський проммайданчик. У свою чергу, на балансі ПрАТ "Стальканат-Сілур" буде завод "Сілур", розташований на тимчасово непідконтрольній території (Харцизьк Донецької області).

ПрАТ "ВО "Стальканат-Сілур" (Одеса) раніше мало дві філії - в Одесі та в Харцизьку Донецької області на НКТ. Керівництво компанії 1 грудня 2016 року офіційно повідомило про зупинення філії компанії в Харцизьку - відповідне оголошення було опубліковано в газеті "Урядовий кур'єр" Пізніше керівництво ПАТ "ВО "Стальканат-Сілур" заявило про захоплення філії компанії в Харцизьку на НКТ, надіслало відповідну заяву до Національної поліції.

 

 

Теги: #стальканат #робота
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