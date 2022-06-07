Між Києвом та Ірпенем можуть запустити тролейбусну лінію

Заступник міністра фінансів Олександр Кава повідомив, що між Києвом та Ірпенем можуть запустити тролейбусну лінію, повідомила пресслужба Ірпінської міської ради в телеграм-каналі.

"Наразі профільне міністерство працює над тим, щоб створити проєкт та побудувати тролейбусну лінію з Ірпеня до станції метро "Академмістечко", - цитує пресслужба слова Кави.

Зокрема, тролейбусну лінію планують запустити для покращення транспортного сполучення.

За словами заступника міністра, об'єкти, які відновлюватимуть після значних руйнувань, робитимуть більш сучасними та відповідними європейським стандартам.

"Зараз, наприклад, залізничні колії, відновлювані залізничні вокзали в містах, де запанувало мирне життя, вже будуть значно кращими, зручнішими, інклюзивнішими, ніж були раніше", - заявив Кава.