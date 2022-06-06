Події

23:56 06.06.2022

Український Донбас стоїть на 103-й день війни – Зеленський

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Український Донбас стоїть на 103-й день війни – Зеленський

Російська армія намагається задіяти на донбаському напрямку додаткові сили, сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в понеділок увечері.

"Але 103-й день - і український Донбас стоїть. Стоїть міцно", - заявив він.

За його словами, "наші герої не здають позиції у Сєвєродонецьку. У місті продовжуються запеклі вуличні бої". "Лисичанськ, Слов'янськ, Бахмут, Святогір'я, Авдіївка, Курахове та інші напрямки російських ударів – це сьогодні найгарячіші точки протистояння", - сказав президент.

"Робимо все для оборони і на запорізькому напрямку, на миколаївському також. Я вдячний кожному і кожній, хто витримує тиск, потужний тиск окупантів, і захищає нашу державу", - сказав також Зеленський.

 

Теги: #оборона #донбас #зеленський
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