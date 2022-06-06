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15:50 06.06.2022

КНУ ім. Шевченка, КПІ та Харківський університет ім. Каразіна очолили рейтинг українських вишів - Міносвіти

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КНУ ім. Шевченка, КПІ та Харківський університет ім. Каразіна очолили рейтинг українських вишів - Міносвіти

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" та Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна очолили рейтинг українських закладів вищої освіти.

"Центр міжнародних проєктів "Євроосвіта" в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence оприлюднили шістнадцятий академічний рейтинг українських закладів вищої освіти "Топ-200 Україна 2022", - йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства освіти і науки.

Зазначається, що під час складання рейтингу експерти враховували сучасні тенденції розвитку вищої освіти, що зазнає глибинних змін унаслідок впливу пандемії COVID-2019 та повномасштабного військового вторгнення Росії.

Зокрема, рейтинг університетів України базується на таких принципах: забезпечення відкритості, прозорості, об'єктивності та незалежності ранжування університетів; врахування всебічної діяльності університетів; пріоритетність євроінтеграційних процесів.

Отже, до десятки лідерів закладів вищої освіти України увійшли: Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; Національний університет "Львівська політехніка"; Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"; Сумський державний університет; Львівський національний університет імені Івана Франка; Національний університет біоресурсів і природокористування України; Харківський національний університет радіоелектроніки; Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

Теги: #рейтинг #виші
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