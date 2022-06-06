На Львівщині СБУ заблокувала схему продажу бронежилетів, отриманих як гуманітарну допомогу

У Львівській області співробітники правоохоронних органів розкрили та блокували протиправний механізм незаконного продажу захисного спорядження, завезеного як гуманітарну допомогу, повідомляє пресслужба управління СБУ у Львівській області.

"Зловмисники ввозили бронежилети нібито для потреб армії, а згодом продавали їх для власного збагачення", - зазначено у повідомленні.

За даними СБУ, протиправну схему організували декілька людей. Вони вводили в оману посадовців ЗСУ, щоб отримати дозвільні документи для безперешкодного перевезення амуніції через кордон.

"Отримавши гарантійні листи від військової частини, зловмисники завезли бронежилетів на більше як 5 млн грн. Далі, військове спорядження, яке призначалось для ЗСУ, організатори схеми продавали через інтернет-сайт. При цьому українські захисники отримали лише кілька одиниць амуніції", – зазначено у повідомленні пресслужби управління СБУ у Львівській області.

Згідно з повідомленням, силовики затримали одного з учасників схеми "на гарячому" під час збуту чергової партії військового спорядження більше ніж на 500 тис. грн. Під час санкціонованих слідчих дій було виявлено документацію, що повністю підтверджує зазначену протиправну діяльність.

Наразі одному з фігурантів схеми повідомили про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) КК України та обрано запобіжний захід.

Триває слідство щодо встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної схеми. Зокрема здійснюється отримання доказів співучасті у скоєнні цього злочину командуванням та військовими особами однієї з військових частин Львівщини (за ймовірного посередництва яких було реалізовано схему ввезення зазначених бронепластин нібито під виглядом гуманітарної допомоги).

СБУ також готує документи для передання на потреби армії усієї вилученої партії захисного спорядження.

Викриття здійснювали оперативники СБУ спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.