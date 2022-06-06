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15:02 06.06.2022

Обстановка у північно-західній частині Чорного моря залишається складною, є ризик висадки десанту і ДРГ на одеське узбережжя - ВМС ЗСУ

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Обстановка у північно-західній частині Чорного моря залишається складною, є ризик висадки десанту і ДРГ на одеське узбережжя - ВМС ЗСУ

Обстановка у північно-західній частині Чорного моря залишається складною, ворог намагається повернути контроль над областю за рахунок берегових ракетних комплексів та крилатих ракет повітряного базування, також зберігається ризик висадки тактичного десанту і диверсійно-розвідувальних груп на одеське узбережжя, повідомляє пресслужба Військово-Морських сил Збройних сил України.

"Ми позбавили чорноморський флот РФ повного контролю над північно-західною частиною Чорного моря, яка перетворилась на "сіру зону". Водночас противник перейняв нашу тактику і намагається повернути контроль на північно-західною частиною Чорного моря за рахунок берегових ракетних комплексів та крилатих ракет повітряного базування", - йдеться у повідомленні у фейсбуці.

Військові додали, що також зберігається ризик висадки тактичного десанту і диверсійно-розвідувальних груп на одеське узбережжя, особливо у сприятливих погодних умовах улітку.

Крім того, як наголосили у ВМС, міноборони РФ імітує організацію так званих гуманітарних коридорів начебто для виведення цивільних іноземних суден із українських портів.

"Намагання зіграти на гуманності насправді може бути нічим іншим як можливістю ворожим кораблям наблизитися до нашого узбережжя під прикриттям цивільних суден", - йдеться у повідомленні.

У результаті активних дій українських військових із ураження морських сил противника корабельне угруповання чорноморського флоту Росії було відкинуто від українських берегів на відстань у понад сотню кілометрів.

Проте, намагаючись відновити контроль над північно-західною частиною Чорного моря, противник був змушений змінити тактику: розгорнув у Криму та Херсонській області берегові ракетні комплекси "Бал" та "Бастіон"; перекидає додаткові сили на острів Зміїний.

Також залишається загроза завдання ракетних ударів по морському напрямку. Загалом із початку повномасштабного вторгнення ворожі кораблі та підводні човни здійснили пуски понад 300 крилатих ракет по території України.

"Інтенсивність ударів крилатими ракетами "Калібр" знизилась, водночас противник почав бити по наземних об’єктах протикорабельними ракетами, основне призначення яких ураження бойових кораблів та суден. Імовірно, це свідчить про те, що РФ використала значний обсяг сучасної ракетної зброї і змушена застосовувати застарілі типи ракет, запасів яких достатньо для нанесення ударів по нашій території", - зазначили у ВМС ЗСУ.

Угруповання орієнтовно з 30 кораблів та підводних човнів продовжують блокаду цивільного судноплавства. З початку повномасштабного вторгнення флот противника здійснив ураження дев'яти цивільних суден, одне з яких затонуло, два цивільних моряки загинули.

Наразі в акваторії Чорного моря перебувають до 12 великих десантних кораблів, проте понад третина з них перебувають на ремонті.

Після знищення силами ВМС ЗСУ трьох десантних катерів типу "Раптор" і десантного катера типу "Серна" угруповання противника налічує до 15 десантних катерів різного типу.

 

Теги: #війна #одеська_область #вмс_зсу
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