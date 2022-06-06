Кулеба: Ми не можемо довіряти Путіну, його слова порожні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не можна довіряти президентові Росії Володимиру Путіну, який сказав, що не використовуватиме торговельні шляхи для нападу на Одесу.

"Путін каже, що не використовуватиме торговельні шляхи для нападу на Одесу. Це той самий Путін, який сказав канцлеру Німеччини Шольцу та президенту Франції Макрону, що не нападатиме на Україну - за декілька днів до початку повномасштабного вторгнення до нашої країни. Ми не можемо довіряти Путіну, його слова порожні", - написав Кулеба у твіттері у понеділок.