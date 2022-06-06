Унаслідок ворожих обстрілів Дергачів є загиблі та поранені, пошкоджено магістральний газопровід

Унаслідок ворожих обстрілів більша частина м. Дергачі Харківської області залишилася без газу.

"Унаслідок ворожого обстрілу Дергачів серйозно пошкоджено магістральний газопровід високого тиску. Тому припинено газопостачання на більшій частині території міста", - повідомляє Дергачівська міськрада.

Жителів Дергачів просять перекрити крани подачі газу до домоволодінь, щоб уникнути аварійних ситуацій, і щоб можна було провести діагностику системи.

У міськраді також просять людей не виходити на вулицю.

"Обстріли продовжуються досі, є загиблі та поранені. Просимо не виходити на вулицю та перебувати в укриттях!" - повідомляють у міськраді.