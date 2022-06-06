Події

13:07 06.06.2022

Унаслідок ворожих обстрілів Дергачів є загиблі та поранені, пошкоджено магістральний газопровід

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Унаслідок ворожих обстрілів більша частина м. Дергачі Харківської області залишилася без газу.

"Унаслідок ворожого обстрілу Дергачів серйозно пошкоджено магістральний газопровід високого тиску. Тому припинено газопостачання на більшій частині території міста", - повідомляє Дергачівська міськрада.

Жителів Дергачів просять перекрити крани подачі газу до домоволодінь, щоб уникнути аварійних ситуацій, і щоб можна було провести діагностику системи.

У міськраді також просять людей не виходити на вулицю.

"Обстріли продовжуються досі, є загиблі та поранені. Просимо не виходити на вулицю та перебувати в укриттях!" - повідомляють у міськраді.

Теги: #обстріл #дергачі
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