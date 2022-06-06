В Україні у вівторок очікується тепла погода, без опадів

Найближчої доби в Україні очікується тепла й суха погода.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у вівторок, 7 червня, в Україні без опадів. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 10-15°, на півдні до 18°; вдень 23-28°, на Закарпатті до 30°.

У Києві у вівторок без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек. Температура вночі 13-15°, удень 25-27°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 7 червня найвища температура вдень (31,8°) була у 2000 році, найнижча вночі (4,4°) у 1925 році.

У середу, 8 червня, в Україні без опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 19°; вдень 24-29°, на півдні та на Закарпатті до 31°.

У Києві в середу без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, удень 26-28°.

Станом на 09:00 6 червня температура води в Чорному морі становила 17-22°, у Дніпрі біля Києва – 19°.