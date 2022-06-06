Від початку вторгнення в Україну армія РФ втратила близько 31250 осіб, 1386 танків, 211 літаків, 176 гелікоптерів

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила понад 31 тис. осіб особового складу та 1 386 танків, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.06 орієнтовно становлять: особового складу - близько 31 250 (+100) осіб ліквідовано, танків ‒ 1 386 (+5) од., бойових броньованих машин ‒ 3 400 (+8) од., артилерійських систем - 690 (+4) од., РСЗВ - 207 (+0) од., засобів ППО - 96 (+1) од., літаків – 211 (+1) од., гелікоптерів – 176 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 551 (+3), крилатих ракет – 125 (+3), кораблів/катерів - 13 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 2 395 (+35) од., спеціальної техніки – 53 (+0) од.", - зазначено в повідомленні, опублікованому на фейсбуку в понеділок.

Зазначається, що "найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському напрямку".