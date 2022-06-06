Події

09:10 06.06.2022

Від початку вторгнення в Україну армія РФ втратила близько 31250 осіб, 1386 танків, 211 літаків, 176 гелікоптерів

1 хв читати
Від початку вторгнення в Україну армія РФ втратила близько 31250 осіб, 1386 танків, 211 літаків, 176 гелікоптерів

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила понад 31 тис. осіб особового складу та 1 386 танків, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.06 орієнтовно становлять: особового складу - близько 31 250 (+100) осіб ліквідовано, танків ‒ 1 386 (+5) од., бойових броньованих машин ‒ 3 400 (+8) од., артилерійських систем - 690 (+4) од., РСЗВ - 207 (+0) од., засобів ППО - 96 (+1) од., літаків – 211 (+1) од., гелікоптерів – 176 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 551 (+3), крилатих ракет – 125 (+3), кораблів/катерів - 13 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 2 395 (+35) од., спеціальної техніки – 53 (+0) од.", - зазначено в повідомленні, опублікованому на фейсбуку в понеділок.

Зазначається, що "найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському напрямку".

Теги: #рф #війна #втрати
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:32 06.06.2022
Минулої доби українські військові знищили 59 окупантів, 15 одиниць техніки, 3 склади боєприпасів

Минулої доби українські військові знищили 59 окупантів, 15 одиниць техніки, 3 склади боєприпасів

20:28 05.06.2022
Українські десантники збили ворожий вертоліт у Донецькій області

Українські десантники збили ворожий вертоліт у Донецькій області

19:55 05.06.2022
Євросоюз розробив план відмови від російського газу

Євросоюз розробив план відмови від російського газу

19:00 05.06.2022
100 днів війни – спогади, враження та роздуми

100 днів війни – спогади, враження та роздуми

16:55 05.06.2022
Стефанчук: діалог з РФ можливий тільки в напрямку нашої перемоги

Стефанчук: діалог з РФ можливий тільки в напрямку нашої перемоги

10:52 05.06.2022
Водолази Нацгвардії України дістали ще один російський гелікоптер з дна Київського водосховища

Водолази Нацгвардії України дістали ще один російський гелікоптер з дна Київського водосховища

09:30 05.06.2022
Бойові втрати особового складу армії РФ з часу повномасштабного вторгнення перевищили 31 тис. та понад 1380 танків – Генштаб ЗСУ

Бойові втрати особового складу армії РФ з часу повномасштабного вторгнення перевищили 31 тис. та понад 1380 танків – Генштаб ЗСУ

08:50 05.06.2022
У результаті збройної агресії РФ в Україні загинуло 262 дитини, понад 467 поранено

У результаті збройної агресії РФ в Україні загинуло 262 дитини, понад 467 поранено

08:29 05.06.2022
Окупанти обстрілюють артилерією населені пункти Луганщини, по Лисичанську завдано ракетного удару з комплексу "Точка-У"

Окупанти обстрілюють артилерією населені пункти Луганщини, по Лисичанську завдано ракетного удару з комплексу "Точка-У"

08:10 05.06.2022
За добу українські військові знищили дев’ять повітряних цілей окупантів, зокрема чотири крилаті ракети

За добу українські військові знищили дев’ять повітряних цілей окупантів, зокрема чотири крилаті ракети

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На території Білорусі зберігається присутність підрозділів ЗС РФ, які мають на озброєнні ракетні системи та літаки оперативно-тактичної авіації

Зеленський відвідав у неділю Лисичанськ і Соледар

У Луганській області загинув генерал-майор РФ Роман Кутузов

Молдовські ЗМІ повідомляють про затримання українського нардепа Яковенка на запит Білорусі

Сусіди Сербії закрили повітряний простір для літака Лаврова до Белграда

ОСТАННЄ

Поправки до Конституції Казахстану на референдумі підтримали 77,18% виборців – попередні підсумки ЦВК

Українські військові збили ракету над Полтавською областю

У результаті ворожих обстрілів на Харківщині сталася пожежа на підприємстві, двоє людей постраждали

У результаті обстрілу поранено жінку, пошкоджено понад 27 будинків

Південна Корея та США провели запуск ракет у відповідь на проведені напередодні випробування КНДР

У Північному морі зменшилося забруднення акваторії кораблями - влада Бельгії

У Великій Британії відсвяткували ювілей правління Єлизавети II

Боррель заразився коронавірусною інфекцією

Франція обговорює з ОАЕ заміну російському нафтовому імпорту

На території Білорусі зберігається присутність підрозділів ЗС РФ, які мають на озброєнні ракетні системи та літаки оперативно-тактичної авіації

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА