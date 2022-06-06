Південна Корея та США провели запуск ракет у відповідь на проведені напередодні випробування КНДР

Південна Корея та США запустили вісім балістичних ракет у Японське море в понеділок у відповідь на проведені КНДР напередодні запуски ракет, повідомляє "Ренхап" з посиланням на південнокорейських військових.

Об'єднаний комітет начальників штабів ЗС Південної Кореї повідомив, що союзники запустили ракети класу "земля-земля" оперативно-тактичного ракетного комплексу ATACMS протягом 10 хвилин із 4:45 (22:45 за Києвом).

"Спільний запуск південнокорейсько-американських ракет класу "земля-земля" продемонстрував здатність і готовність завдати негайних високоточних ударів по джерелам провокацій та їх командуванню, і силам підтримки", - йдеться в пресрелізі Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС РК.

"Наші військові рішуче засуджують серію провокацій Північної Кореї із використанням балістичних ракет і серйозно закликають її негайно припинити дії, що посилюють військову напруженість на півострові та посилюють проблеми безпеки", - додали військові.

Як повідомлялося, у неділю КНДР здійснила пуск восьми балістичних ракет малої дальності у бік Японського моря.

Дальність прольоту запущених Північною Кореєю у неділю балістичних ракет становила від 110 до 670 км, вони досягли висоти від 25 до 90 км, швидкість польоту – від 3 до 6 Маха, повідомив Об'єднаний комітет начальників штабів ЗС Південної Кореї.

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль у неділю доручив офіційним особам посилити заходи "розширеного стримування та об'єднану оборонну позицію Південної Кореї та Сполучених Штатів".

"Президент Юн Сук Йоль наказав постійно підтримувати стан готовності та продовжувати зміцнювати південнокорейсько-американську систему розширеного стримування та комбінованої оборони, включно з навчанням з протиракетної оборони між Південною Кореєю та Сполученими Штатами", - йдеться в повідомленні.

Президент зазначив, що лише цього року Північна Корея проводила ракетні пуски в середньому раз на дев'ять днів.