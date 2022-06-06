У Північному морі зменшилося забруднення акваторії кораблями - влада Бельгії

Бельгійська влада оприлюднила результати боротьби держави проти забруднення Північного моря, зазначивши, що забруднення, яке завдають судна, ще ніколи не було таким слабким, як нині, про це заявив заступник прем'єр-міністра і міністр у справах Північного моря Вінсент Ван Кікенборн.

За його словами, ці результати отримано за допомогою спеціального літака-шукача наукової служби групи управління математичною моделлю Північного моря, на якому бельгійська берегова охорона здійснює наглядові польоти. Цей інструмент діє з 1991 року і є, за словами міністра, "потужною зброєю проти забруднення довкілля та моря".

Літак дозволяє, наприклад, відстежувати скидання нафтопродуктів із суден. Він також виявляє з 2015 року викиди сірки, а з 2021 року – азоту.

За словами міністра, кількість випадків забруднення морського середовища в Північному морі знижувалося з початку вживання відповідних заходів у 1990 році. У 2021 році такого забруднення, за даними моніторингу, не було виявлено, а зниження забруднення сприяло збільшенню фауни в Північному морі.