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07:24 06.06.2022

Франція обговорює з ОАЕ заміну російському нафтовому імпорту

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Франція обговорює з ОАЕ заміну російському нафтовому імпорту

Франція веде переговори з ОАЕ з метою забезпечення постачання нафти в країну замість російської, повідомив французький міністр економіки та фінансів Брюно Ле Мер.

"Ми ведемо дискусії з Об'єднаними Арабськими Еміратами", – заявив міністр у неділю в ефірі радіостанції Europe 1.

Він наголосив, що Франція здійснює пошук джерел для заміни російської нафти. Ле Мер зазначив, що влада також опікується питанням, як замінити російський газ.

Країни Євросоюзу затвердили 3 червня план, який передбачає в рамках шостого пакета санкцій відмову за шість місяців від більшої частини свого імпорту нафти з РФ.

"ЄС вирішив заборонити купівлю, імпорт, трансфер сирої нафти та деяких нафтопродуктів із Росії. Процес відмови від нафти займе шість місяців, а від нафтопродуктів - вісім місяців", - наголошувалося в комюніке Ради ЄС.

При цьому підтверджувалося, що для окремих країн ЄС передбачено тимчасові винятки.

 

 

Теги: #нафта #переговори #оае #франція
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