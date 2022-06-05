Окупанти обстріляли Чугуїв, один мешканець загинув, один поранений – мер

У неділю, 5 червня, агресор знову обстріляв Чугуїв (Харківська обл.), повідомила мер Галина Мінаєва.

"Є руйнування в одному з мікрорайонів, але найболючіше, що є вбитий та поранений серед мешканців", - написала Мінаєва у своєму телеграм-каналі.

Вона закликала городян неухильно дотримуватися правил безпеки.

"Як людина, я розумію бажання багатьох чугуївців хоч на якийсь час скористатися гарною погодою, хоч трохи відволіктися від важких думок і нервової напруги, вийти в місто, прогулятися парками або скверами, посидіти в кафе. Усі ми дійсно дуже виснажені морально за ці місяці обстрілів. Проте необхідно пам'ятати - війна триває і звичні для нас у мирний час речі можуть бути смертельно небезпечними. Закликаю вас, шановні земляки, бережіть себе, своє життя і життя своїх близьких!", - написала Мінаєва.