Делегація з парламенту республіки Корея відвідала Київську область

Парламентська делегація Корейської республіки завітала до Київської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Сьогодні з офіційним візитом Київщину відвідала парламентська делегація Республіки Корея на чолі з Головою правлячої партії РК «Сила народу» Лі Джун Соком. Закордонна делегація відвідала місця поховання закатованих мирних жителів у Бучі та оглянули зруйновані житлові квартали в Ірпені", - написав у телеграм-каналі в неділю.

Зазначається, що під час візиту українська та корейська сторони "обговорили напрями співпраці та спільні проєкти у рамках відновлення Київщини після російської навали".