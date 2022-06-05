Події

19:07 05.06.2022

Делегація з парламенту республіки Корея відвідала Київську область

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Делегація з парламенту республіки Корея відвідала Київську область

Парламентська делегація Корейської республіки завітала до Київської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Сьогодні з офіційним візитом Київщину відвідала парламентська делегація Республіки Корея на чолі з Головою правлячої партії РК «Сила народу» Лі Джун Соком. Закордонна делегація відвідала місця поховання закатованих мирних жителів у Бучі та оглянули зруйновані житлові квартали в Ірпені", - написав у телеграм-каналі в неділю.

Зазначається, що під час візиту українська та корейська сторони "обговорили напрями співпраці та спільні проєкти у рамках відновлення Київщини після російської навали".

 

 

 

Теги: #корея #візит #київська_область
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