Події

09:06 05.06.2022

Ракетні удари в Києві завдавалися по об'єктах "Укрзалізниці" – Лещенко

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Ракетні удари в Києві завдавалися по об'єктах "Укрзалізниці" – Лещенко

Ракетні удари в неділю вранці, 5 червня, по Дарницькому та Дніпровському районам Києва наносилися по об'єктах "Укрзалізниці", повідомив член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко.

"Удари завдавалися об'єктам "Укрзалізниці", – написав він у телеграм-каналі в неділю вранці.

Раніше повідомлялося, що в результаті ракетного удару в неділю вранці по Дарницькому та Дніпровському районам Києва постраждала одна людина, її госпіталізували.

 

 

 

Теги: #київ #вибухи #постраждалий
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