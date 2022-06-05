Ракетні удари в Києві завдавалися по об'єктах "Укрзалізниці" – Лещенко

Ракетні удари в неділю вранці, 5 червня, по Дарницькому та Дніпровському районам Києва наносилися по об'єктах "Укрзалізниці", повідомив член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко.

"Удари завдавалися об'єктам "Укрзалізниці", – написав він у телеграм-каналі в неділю вранці.

Раніше повідомлялося, що в результаті ракетного удару в неділю вранці по Дарницькому та Дніпровському районам Києва постраждала одна людина, її госпіталізували.