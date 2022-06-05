Події

08:06 05.06.2022

У зоні ОС відбито п’ять атак окупантів, на трьох локаціях тривають бої

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У зоні ОС відбито п’ять атак окупантів, на трьох локаціях тривають бої

Протягом доби суботи, 4 червня, у зоні ОС відбито 5 атак російських окупантів, ще на 3 локаціях тривають бої. Українські військові знищили 44 одиниці техніки та 3 повітряні цілі, повідомили у штабі ОС.

"Українські захисники та захисниці зі складу угруповання Об'єднаних сил відбили сьогодні 5 атак ворога. На трьох локаціях тривають бої… Минулої доби військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил знищили: 3 танки; 4 артилерійські системи; 11 бойових броньованих машин; 26 одиниць автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили бойовий гелікоптер К-52, і 2 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10", – йдеться у вечірньому зведенні на фейсбуці.

Зазначається, що окупанти обстріляли близько 30 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, зруйнували та пошкодили 27 цивільних об'єктів, із них: 24 житлові будинки, дитячий табір, підприємство "АЗОТ" та сільськогосподарське підприємство. У результаті цих обстрілів загинули 2 цивільні особи, ще 8 отримали поранення різних ступенів тяжкості.

"Вздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об'єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах", - зазначили у штабі ОС.

 

 

 

Теги: #зведення #оос
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