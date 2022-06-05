Кількість загиблих дітей в Україні може зрости

Президент України Володимир Зеленський заявив, що список загиблих дітей в Україні може зрости.

"Сьогодні в нашій країні вшановували пам'ять дітей, які загинули від російської агресії. За минулу добу найстрашніша цифра – кількість убитих дітей – не змінилася – 261 дитина. Саме стільки українських дітей втратили життя з вини Росії. Але це офіційне число. Чим більше будемо дізнаватися про тих, кого було поховано на окупованій території, тим більшою, на жаль, може стати кількість імен у цьому списку", - сказав він у традиційному відеозверненні в суботу ввечері.

"Читати його – страшно. Рік народження, місце проживання, обставини загибелі... Усі вони були б зараз живі, якби лише одна людина в Москві не завдала цієї катастрофи. Це не виправити. Бо ця війна вже триває. Але будь-якої миті можна зупинити страшні наслідки цієї війни", - сказав також він.

За словами Зеленського, "російська армія може перестати спалювати церкви. Російська армія може припинити руйнувати міста. Російська армія може припинити вбивати дітей. Якщо ця людина в Москві просто віддасть такий наказ. І той факт, що такого наказу досі немає, є, мабуть, приниженням для всього світу".