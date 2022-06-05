Знищення церков має спонукати УПЦ до висновків – Зеленський

Знищення українських церков має спонукати Українську православну церкву до висновків, заявив у суботу ввечері у традиційному відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

Говорячи про знищення Всіхсвятського скиту Святогірської лаври в суботу, Зеленський зазначив, "що йому було цікаво, що скажуть російські пропагандисти про знищення скиту. Але насправді нічого цікавого. Вони дуже передбачувані. Обвинувачують українців у підпалі. Хоча ченці та миряни у Святогір'ї чудово бачили, що це була саме російська артилерія".

"Вважаю, що і ця брехня пропагандистів, і цей обстріл та підтримка православними ієрархами в Росії агресії проти України – все це має спонукати Українську православну церкву до висновків. До рішучіших висновків і чіткого засудження кожного з тих, хто потурає агресії", - заявив Зеленський.