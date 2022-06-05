Події

07:01 05.06.2022

Знищення церков має спонукати УПЦ до висновків – Зеленський

1 хв читати
Знищення церков має спонукати УПЦ до висновків – Зеленський

Знищення українських церков має спонукати Українську православну церкву до висновків, заявив у суботу ввечері у традиційному відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

Говорячи про знищення Всіхсвятського скиту Святогірської лаври в суботу, Зеленський зазначив, "що йому було цікаво, що скажуть російські пропагандисти про знищення скиту. Але насправді нічого цікавого. Вони дуже передбачувані. Обвинувачують українців у підпалі. Хоча ченці та миряни у Святогір'ї чудово бачили, що це була саме російська артилерія".

"Вважаю, що і ця брехня пропагандистів, і цей обстріл та підтримка православними ієрархами в Росії агресії проти України – все це має спонукати Українську православну церкву до висновків. До рішучіших висновків і чіткого засудження кожного з тих, хто потурає агресії", - заявив Зеленський.

 

 

Теги: #упц #росія #позиція
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:35 05.06.2022
До сьомого пакета санкцій ЄС увійдуть російський газ і розширений список банків

До сьомого пакета санкцій ЄС увійдуть російський газ і розширений список банків

06:52 05.06.2022
Російська армія готова спалювати православні церкви, як і все в Україні – Зеленський

Російська армія готова спалювати православні церкви, як і все в Україні – Зеленський

07:35 04.06.2022
"Аерофлот" призупиняє рейси на Шрі-Ланку через арешт літака

"Аерофлот" призупиняє рейси на Шрі-Ланку через арешт літака

20:57 03.06.2022
РФ гарантує безпечний прохід суден із українською пшеницею без жодних умов, стверджує Путін

РФ гарантує безпечний прохід суден із українською пшеницею без жодних умов, стверджує Путін

19:44 03.06.2022
ЄС дав термін до вересня на вихід із "досанкційних" СП із російськими держкомпаніями

ЄС дав термін до вересня на вихід із "досанкційних" СП із російськими держкомпаніями

08:00 03.06.2022
Мінторг США повідомив про торговельні обмеження проти 71 юрособи Росії та Білорусі

Мінторг США повідомив про торговельні обмеження проти 71 юрособи Росії та Білорусі

07:29 03.06.2022
Представники компаній із РФ більше не зможуть відвідувати територію Європарламенту

Представники компаній із РФ більше не зможуть відвідувати територію Європарламенту

19:14 02.06.2022
ЄС допомагатиме експорту української пшениці, якщо ООН досягне угоди з РФ

ЄС допомагатиме експорту української пшениці, якщо ООН досягне угоди з РФ

07:20 02.06.2022
Зеленський: Депортація українських дітей до Росії – один із найгірших злочинів

Зеленський: Депортація українських дітей до Росії – один із найгірших злочинів

20:19 01.06.2022
У НАТО хотіли б досягти прогресу щодо членства Фінляндії та Швеції до саміту в Мадриді

У НАТО хотіли б досягти прогресу щодо членства Фінляндії та Швеції до саміту в Мадриді

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У результаті збройної агресії РФ в Україні загинуло 262 дитини, понад 467 поранено

У результаті ранкового ракетного обстрілу Києва госпіталізовано потерпілого, без жертв

Російські окупанти застосували фосфорні боєприпаси поблизу н.п. Черкаські Тишки на Харківщині, продовжують завдавати ракетних та авіаційних ударів, зокрема по Києву

Російська армія готова спалювати православні церкви, як і все в Україні – Зеленський

У Дарницькому та Дніпровському районах Києва сталися вибухи

ОСТАННЄ

Ракетні удари в Києві завдавалися по об'єктах "Укрзалізниці" – Лещенко

Над Обухівським районом ППО збита ракета

У результаті збройної агресії РФ в Україні загинуло 262 дитини, понад 467 поранено

Окупанти обстрілюють артилерією населені пункти Луганщини, по Лисичанську завдано ракетного удару з комплексу "Точка-У"

За добу українські військові знищили дев’ять повітряних цілей окупантів, зокрема чотири крилаті ракети

У зоні ОС відбито п’ять атак окупантів, на трьох локаціях тривають бої

У результаті ранкового ракетного обстрілу Києва госпіталізовано потерпілого, без жертв

Українські моряки збили чергові дві російські ракети над Миколаївською областю

Парламент Албанії обрав президентом ексначальника Генштабу збройних сил країни

За добу харківські рятувальники здійснили 20 оперативних виїздів, піротехніки знищили 26 ворожих боєприпасів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА