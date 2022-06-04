Минулої ночі на півдні України знищено десять окупантів, два безпілотники, гаубиця та БТР

Українські ракетно-артилерійські підрозділи знищили під час виконання вогневих завдань у ніч на суботу 10 російських окупантів, самохідну гаубицю "Міста-C" та модернізований БТР-82А, повідомляється на сторінці Оперативного командування "Південь" у фейсбуці.

Станом на 17:00 триває протистояння з ворогом на зайнятих рубежах уздовж лінії зіткнення. "Спроби ведення повітряної розвідки ворогом за допомогою "Орлан-10" і скромнішим квадрокоптером напоролися на точність наших підрозділів. Знищені обидва розвідники та отримані ними дані", - йдеться у зведенні.

Тривають обстріли Миколаївської та Херсонської областей. "По наших позиціях та населених пунктах з мирним населенням рашист застосовує важку ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню", - розповіли в ОК "Південь"

У Чорному морі в корабельному угрупованні ворога знаходиться 4 кораблі та 1 підводний човен, споряджені 36 крилатими ракетами, тому загрози ракетного удару та висадка десанту залишаються актуальними