Російські загарбники продовжують обстрілювати Сумську та Чернігівську області - Держприкордонслужба

Російські військові продовжують обстріли Сумської та Чернігівської областей у суботу.

Як повідомила Держприкордонслужба України в телеграм-каналі, "після обіду ворожий літак, що зайшов з боку російського села Миколаївка, здійснив 6 пусків ракетами по прикордонній території Сумщини".

Зазначається, що за 3 години до цього російський безпілотник скинув 2 вибухові пристрої у Великописарівському районі Сумщини.

"Крім того, сьогодні рашисти вже випустили 8 мін по території Шосткинського району Сумщини і ще 19 - по Новгород-Сіверському району Чернігівщини", - повідомила Держприкордонслужба України.