Події

15:26 04.06.2022

Порошенко візьме участь у Європейському фінансовому конгресі в Польщі 5-7 червня

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Порошенко візьме участь у Європейському фінансовому конгресі в Польщі 5-7 червня

Лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко візьме участь у Європейському фінансовому конгресі в місті Сопот (Польща) 5-7 червня.

"Петро Порошенко запрошений виступити перед учасниками заходу за темою післявоєнного відновлення України та взяти участь у публічній дискусії на тему глобальних наслідків війни росії", - повідомила прес-служба "Євросолідарності".

У рамках Конгресу планується низка двосторонніх зустрічей Порошенка з представниками європейських фінансових і ділових кіл, зазначили в прес-службі.

Теги: #порошенко #польща #конгрес
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