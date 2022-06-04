Українські військові моряки за добу збили 4 російські ракети

На півдні України військовослужбовці Військово-Морських сил ЗСУ збили чотири ворожі ракети, що летіли в мирні міста країни.

"Чергові" ракети, що не мають аналогів, що коштували РФ мільйони доларів, були збиті нашими військовими з корабля і берегових постів за допомогою зенітної артилерії і ПЗРК", - повідомляється на сторінці ВМС ЗСУ в соцмережі Фейсбук у суботу.

Зараз у Чорному морі для виконання бойових завдань стоять 3 ракетних кораблі і 1 підводний човен, а також 5 великих десантних кораблів. "Саме з підводного човна ворог здійснив запуск ракет з кримського напрямку", - наголошується в повідомленні.