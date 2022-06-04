Події

13:50 04.06.2022

Шість ракет випустили росіяни по Сумській області, ворожий літак не перетинав кордон, уточнив голова ОВА

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Шість ракет випустили росіяни по Сумській області, ворожий літак не перетинав кордон, уточнив голова ОВА

По Сумській області в суботу вранці росіяни випустили шість ракет "повітря-земля", ворожий літак не перетинав кордон, уточнив інформацію про обстріл голова обласної Військової адміністрації Дмитро Живицький.

"По нашій території росіяни випустили шість ракет "повітря-земля". Ворожий літак не перетинав кордон, били з території Росії", - написав він у телеграм-каналі.

"Внаслідок вибухів пошкоджено будинки в одному з населених пунктів Сумської громади. Жертв немає", - поінформував Живицький.

 

Теги: #ракети #сумська_область
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