Шість ракет випустили росіяни по Сумській області, ворожий літак не перетинав кордон, уточнив голова ОВА

По Сумській області в суботу вранці росіяни випустили шість ракет "повітря-земля", ворожий літак не перетинав кордон, уточнив інформацію про обстріл голова обласної Військової адміністрації Дмитро Живицький.

"По нашій території росіяни випустили шість ракет "повітря-земля". Ворожий літак не перетинав кордон, били з території Росії", - написав він у телеграм-каналі.

"Внаслідок вибухів пошкоджено будинки в одному з населених пунктів Сумської громади. Жертв немає", - поінформував Живицький.