Окупанти за добу обстріляли 11 населених пунктів Донецької області з ракетних комплексів "Точка-У", "Градів", артилерії та танків

Російські окупанти за добу завдали 14 ударів по Донецькій області з ракетних комплексів "Точка-У", реактивних систем залпового вогню "Град", артилерії, танків і стрілецької зброї, повідомляє поліція Донецької області.

"За добу росіяни обстріляли 11 населених пунктів. Загиблих немає, проте поранені мирні жителі. Пошкоджено 14 цивільних об'єктів - житлові будинки та критична інфраструктура", - йдеться в повідомленні.

Російські війська гатили по населених пунктах - Авдіївка, Краматорськ, Костянтинівка, Соледар, Мар'їнка, Василівка, Нью-Йорк, Маяки, Сокіл, Керамік, Новомихайлівка.

Пошкоджено 9 приватних будинків, 3 багатоповерхівки, лінії електропередач, адмінбудівлю ТЕС.

На місцях обстрілів правоохоронці зібрали підтвердження військових злочинів РФ. Поліцією і СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.