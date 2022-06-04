Події

13:36 04.06.2022

Окупанти за добу обстріляли 11 населених пунктів Донецької області з ракетних комплексів "Точка-У", "Градів", артилерії та танків

1 хв читати
Окупанти за добу обстріляли 11 населених пунктів Донецької області з ракетних комплексів "Точка-У", "Градів", артилерії та танків

Російські окупанти за добу завдали 14 ударів по Донецькій області з ракетних комплексів "Точка-У", реактивних систем залпового вогню "Град", артилерії, танків і стрілецької зброї, повідомляє поліція Донецької області.

"За добу росіяни обстріляли 11 населених пунктів. Загиблих немає, проте поранені мирні жителі. Пошкоджено 14 цивільних об'єктів - житлові будинки та критична інфраструктура", - йдеться в повідомленні.

Російські війська гатили по населених пунктах - Авдіївка, Краматорськ, Костянтинівка, Соледар, Мар'їнка, Василівка, Нью-Йорк, Маяки, Сокіл, Керамік, Новомихайлівка.

Пошкоджено 9 приватних будинків, 3 багатоповерхівки, лінії електропередач, адмінбудівлю ТЕС.

На місцях обстрілів правоохоронці зібрали підтвердження військових злочинів РФ. Поліцією і СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Теги: #обстріли #донецька_область
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:17 04.06.2022
Ворог обстріляв Гірську громаду, загинуло четверо людей

Ворог обстріляв Гірську громаду, загинуло четверо людей

07:55 04.06.2022
ППО збила чотири крилаті ракети над Одеською та Миколаївською областю, що запускалися ворогом з кримського напрямку

ППО збила чотири крилаті ракети над Одеською та Миколаївською областю, що запускалися ворогом з кримського напрямку

11:31 03.06.2022
Повністю відновити водопостачання на Донеччині наразі неможливо – голова ОВА

Повністю відновити водопостачання на Донеччині наразі неможливо – голова ОВА

10:40 03.06.2022
Російські окупанти обстріляли Донеччину авіацією, "Ураганами" й ракетами "повітря-земля", пошкоджено житлові будинки, коксохімічний і вогнетривкий заводи, приміщення ТЕС - поліція

Російські окупанти обстріляли Донеччину авіацією, "Ураганами" й ракетами "повітря-земля", пошкоджено житлові будинки, коксохімічний і вогнетривкий заводи, приміщення ТЕС - поліція

08:00 03.06.2022
Ворог знову обстріляв Зеленодольську громаду, постраждалих немає

Ворог знову обстріляв Зеленодольську громаду, постраждалих немає

07:55 03.06.2022
Унаслідок обстрілу Лисичанська загинула жінка

Унаслідок обстрілу Лисичанська загинула жінка

21:58 02.06.2022
За четвер у результаті обстрілів Донецької області загинуло троє людей, дев’ятеро – поранено

За четвер у результаті обстрілів Донецької області загинуло троє людей, дев’ятеро – поранено

20:43 02.06.2022
Ворог обстріляв Синельниківський район касетними боєприпасами, а також Зеленодольську громаду, знайдено снаряд від "Урагану"

Ворог обстріляв Синельниківський район касетними боєприпасами, а також Зеленодольську громаду, знайдено снаряд від "Урагану"

16:24 02.06.2022
Російські війська продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Чернігівської області – ОК "Північ"

Російські війська продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Чернігівської області – ОК "Північ"

13:31 02.06.2022
На Донеччині евакуація людей відбувається навіть із прифронтових міст - голова ОВА

На Донеччині евакуація людей відбувається навіть із прифронтових міст - голова ОВА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Три людини загинули, за життя чотирьох борються медики після ранкового обстрілу Миколаєва

Російські загарбники знову обстріляли Святогірську лавру в Донецькій області, де перебувало близько 300 біженців

Зеленський закликав мерів американських міст розірвати побратимські зв'язки з російськими

Понад 720 дітей постраждали в Україні від повномасштабної збройної агресії РФ - Офіс генпрокурора

РФ гарантує безпечний прохід суден із українською пшеницею без жодних умов, стверджує Путін

ОСТАННЄ

Заклики не принижувати Росію можуть лише принизити країну, яка до цього закликає, - Кулеба у відповідь на заяву Макрона

Будівля Харківської обладміністрації в аварійному стані, доступ до неї обмежено

Російські загарбники продовжують обстрілювати Сумську та Чернігівську області - Держприкордонслужба

Порошенко візьме участь у Європейському фінансовому конгресі в Польщі 5-7 червня

Три людини загинули, за життя чотирьох борються медики після ранкового обстрілу Миколаєва

Російські загарбники знову обстріляли Святогірську лавру в Донецькій області, де перебувало близько 300 біженців

У Харкові створено чат-бот, в якому ті, хто виїхав з міста, можуть дізнатися про стан свого житла

Українські військові моряки за добу збили 4 російські ракети

У центрі Харкова висадили клумбу, присвячену ЗСУ

Українські військові збили ворожий БПЛА "Форпост", що виконував завдання розвідки Чорноморського узбережжя

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА