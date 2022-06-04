"ArcelorMittal Кривий Ріг" призупинив дію низки пунктів колдоговору в умовах війни для підтримки тих, хто особливо потребує

Криворізький гірничо-металургійний комбінат ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР, Дніпропетровська обл.) призупинив виконання низки пунктів колективного договору в умовах війни з метою підтримки громадян.

Згідно з пресрелізом компанії у п'ятницю, три місяці у нових жорстких військових умовах АМКР намагається вистояти, працювати та зберегти колектив.

"Навіть у такій складній ситуації, коли працює лише частина виробництва, компанія продовжує своєчасно виплачувати працівникам зарплату, щоб люди могли годувати родини. Також на підприємстві приймаються усі можливі заходи для подолання негативних наслідків військового вторгнення росії. Зокрема, з огляду на важку економічну ситуацію в країні та на підприємстві загалом тимчасово припинена дія окремих пунктів Колективного договору, виконання яких зараз не на часі", - констатується в пресрелізі.

При цьому зазначається, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну тисячі малих і великих вітчизняних підприємств припинили свою діяльність. І поки що невідомо, чи відкриються вони знову. Близько 5 млн українців опинилися без роботи. Війна стала іспитом країни та економіки.

"Наслідки російської агресії сильно вдарили по роботі "АрселорМіттал Кривий Ріг". Компанія втратила існуючі шляхи постачання ресурсів та звичні ринки збуту продукції. Працює лише частина виробництва. Однак навіть при такому негативному розкладі підприємство продовжує утримувати колектив і платити людям зарплати", - наголошують у компанії.

Так, труднощі воєнного часу змусили підприємство переглянути статті витрат і тимчасово призупинити дію окремих пунктів Колективного договору на період воєнного стану. Про це був виданий відповідний наказ по підприємству.

Відповідно до наказу, на період воєнного стану не здійснюється оплата щорічної додвідпустки та інші витрати на участь у заходах. Крім того, працівники поки що без оздоровлення та навчання, оскільки деякі оздоровчі комплекси й табори знаходяться на окупованих територіях.

"Кошти, що вивільнилися, перерозподіляються на потреби колективу, яких ще нещодавно не було. Зокрема, це оплата матеріальної допомоги сім'ям загиблих працівників АМКР, організація евакуації працівників підприємства та членів їх сімей у безпечні регіони та інші невідкладні витрати, викликані війною", - пояснюється в пресрелізі.

Крім того, підприємство намагається не залишати своїх працівників сам-на-сам із лихом війни, а надає підтримку мобілізованим співробітникам, забезпечує робочими місцями майже 20 тисяч громадян, зокрема "нових криворіжців" – українців, які були змушені покинути рідні міста та будинки через ворожу агресію.

"Зараз головне завдання – вистояти. Усі ми сподіваємося, що Перемога настане якнайшвидше, і підприємство та його працівники повернуться до нормальних життєвих умов", - резюмується в інформації підприємства.

ArcelorMittal Кривий Ріг - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема, арматури та катанки.

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" та низкою малих компаній, зокрема, ПАТ "ArcelorMittal Берислав".

Джерело: https://metalurg.online/ofitsiyno/ne-na-chasi-viyna-dyktuie-novi-umovy-zhyttia-ta-roboty