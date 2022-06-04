"Аерофлот" призупиняє рейси на Шрі-Ланку через арешт літака

"Аерофлот" припиняє виконання комерційних рейсів до Коломбо (Шрі-Ланка).

Рішення прийнято "у зв'язку з неблагонадійністю ситуації щодо забезпечення безперешкодних польотів повітряних суден авіакомпанії в Шрі-Ланку", йдеться в повідомленні компанії. Продаж квитків на рейси в Коломбо тимчасово закрито.

У четвер уранці Airbus A330 "Аерофлоту" прибув до Коломбо, щоб здійснити зворотній рейс до Москви. Виліт, однак, не відбувся та був перенесений на ранок п'ятниці.

У п'ятницю літаку компанії також не вдалося вилетіти до РФ. Місцеві ЗМІ повідомили, що високий комерційний суд Коломбо видав наказ, який забороняє A330 "Аерофлоту" залишати Шрі-Ланку як мінімум до 16 червня. Скаргу до суду подала ірландська компанія Celestial Aviation Trading Limited, яка афілійована з лізингодавцем GECAS.

Рейс було скасовано "у зв'язку з відсутністю дозволу авіаційної влади Шрі-Ланки", пояснювали раніше у пресслужбі "Аерофлоту". Судове слухання про зняття арешту з повітряного судна призначено на 8 червня. Пасажири рейсу були розміщені в готелі.