Події

07:35 04.06.2022

"Аерофлот" призупиняє рейси на Шрі-Ланку через арешт літака

1 хв читати
"Аерофлот" призупиняє рейси на Шрі-Ланку через арешт літака

"Аерофлот" припиняє виконання комерційних рейсів до Коломбо (Шрі-Ланка).

Рішення прийнято "у зв'язку з неблагонадійністю ситуації щодо забезпечення безперешкодних польотів повітряних суден авіакомпанії в Шрі-Ланку", йдеться в повідомленні компанії. Продаж квитків на рейси в Коломбо тимчасово закрито.

У четвер уранці Airbus A330 "Аерофлоту" прибув до Коломбо, щоб здійснити зворотній рейс до Москви. Виліт, однак, не відбувся та був перенесений на ранок п'ятниці.

У п'ятницю літаку компанії також не вдалося вилетіти до РФ. Місцеві ЗМІ повідомили, що високий комерційний суд Коломбо видав наказ, який забороняє A330 "Аерофлоту" залишати Шрі-Ланку як мінімум до 16 червня. Скаргу до суду подала ірландська компанія Celestial Aviation Trading Limited, яка афілійована з лізингодавцем GECAS.

Рейс було скасовано "у зв'язку з відсутністю дозволу авіаційної влади Шрі-Ланки", пояснювали раніше у пресслужбі "Аерофлоту". Судове слухання про зняття арешту з повітряного судна призначено на 8 червня. Пасажири рейсу були розміщені в готелі.

 

 

Теги: #росія #рейси #призупинення #шрі_ланка
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:09 04.06.2022
"ArcelorMittal Кривий Ріг" призупинив дію низки пунктів колдоговору в умовах війни для підтримки тих, хто особливо потребує

"ArcelorMittal Кривий Ріг" призупинив дію низки пунктів колдоговору в умовах війни для підтримки тих, хто особливо потребує

20:57 03.06.2022
РФ гарантує безпечний прохід суден із українською пшеницею без жодних умов, стверджує Путін

РФ гарантує безпечний прохід суден із українською пшеницею без жодних умов, стверджує Путін

19:44 03.06.2022
ЄС дав термін до вересня на вихід із "досанкційних" СП із російськими держкомпаніями

ЄС дав термін до вересня на вихід із "досанкційних" СП із російськими держкомпаніями

08:00 03.06.2022
Мінторг США повідомив про торговельні обмеження проти 71 юрособи Росії та Білорусі

Мінторг США повідомив про торговельні обмеження проти 71 юрособи Росії та Білорусі

07:29 03.06.2022
Представники компаній із РФ більше не зможуть відвідувати територію Європарламенту

Представники компаній із РФ більше не зможуть відвідувати територію Європарламенту

19:14 02.06.2022
ЄС допомагатиме експорту української пшениці, якщо ООН досягне угоди з РФ

ЄС допомагатиме експорту української пшениці, якщо ООН досягне угоди з РФ

07:20 02.06.2022
Зеленський: Депортація українських дітей до Росії – один із найгірших злочинів

Зеленський: Депортація українських дітей до Росії – один із найгірших злочинів

11:40 01.06.2022
Сервіс графічного дизайну Canva повністю пішов із Росії

Сервіс графічного дизайну Canva повністю пішов із Росії

08:50 01.06.2022
США не намагаються розв'язати війну між НАТО та Росією

США не намагаються розв'язати війну між НАТО та Росією

07:37 01.06.2022
Велика Британія та ЄС погодили заборону на страхування суден, що перевозять російську нафту

Велика Британія та ЄС погодили заборону на страхування суден, що перевозять російську нафту

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

РФ гарантує безпечний прохід суден із українською пшеницею без жодних умов, стверджує Путін

ЄС дав термін до вересня на вихід із "досанкційних" СП із російськими держкомпаніями

Першу зброю буде доставлено з Німеччини до України до кінця червня - посол

Статус тимчасового захисту в Європі отримали 2,93 млн біженців з України, у лідерах Польща, Чехія та Німеччина – ООН

Шостий пакет санкцій ЄС щодо Росії набув чинності

ОСТАННЄ

Стефанчук і Штайнмаєр обговорили європейську перспективу України

ППО збила чотири крилаті ракети над Одеською та Миколаївською областю, що запускалися ворогом з кримського напрямку

Канада підтримала заявку Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО

Ворог проводить відволікаючі дії на Авдіївському та Курахівському напрямках

Столтенберг обговорив із прем'єр-міністром Фінляндії перспективи вступу країни до НАТО

В Одесі затримано порушників правопорядку, які влаштували феєрверк під час повітряної тривоги в місті

Українські винищувачі Су-25 завдали кількох ударів по противнику на Херсонщині

Макрон не виключив візит до Києва найближчим часом

Картину художника Марчука продано на благодійному аукціоні за $120 тис. США

4 червня: Цей день в Україні та в світі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА