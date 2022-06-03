Події

22:19 03.06.2022

Кількість постраждалих у зіткненнях у Єревані перевищила 40 людей

2 хв читати
Кількість постраждалих у зіткненнях у Єревані перевищила 40 людей

Понад 40 людей госпіталізовано в Єревані в результаті зіткнення між опозиційними демонстрантами та поліцією біля резиденції прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна, повідомляє МОЗ республіки.

"Сьогодні в результаті інциденту на перехресті вулиць Прошян-Демирчян постраждали і поліцейські, і цивільні особи. Станом на 22:30 за місцевим часом до різних медичних центрів госпіталізовано 42 особи. З них 22 - поліцейські", - повідомляє міністерство охорони здоров'я Вірменії.

Зазначається, що міністр охорони здоров'я Анаїт Аванесян та заступник міністра Армен Назарян перебувають у першій клінічній лікарні Єревана.

Зіткнення між опозиційними демонстрантами та силами поліції сталися біля комплексу урядових дач у центрі Єревана, де мешкає прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Як передає кореспондент "Інтерфаксу", очолюваний віцеспікером парламенту Вірменії, членом партії "Дашнакцутюн" Ішханом Сагателяном хід раніше попрямував від будівлі уряду до резиденції Пашиняна, щоб зустрітися з ним і передати вимоги опозиції. Потім протестувальники спробували знову вирушити до парламенту, де ще перебували деякі опозиційні депутати для участі у скликаному опозицією позачерговому засіданні щодо вірменсько-азербайджанських та вірменсько-турецьких відносин. Сагателян зажадав від поліції відкрити шлях до парламенту, який знаходиться неподалік комплексу урядових дач. Після цього між демонстрантами та поліцією почалися зіткнення.

Поліція застосувала спецзасоби, світлошумові гранати, затримала демонстрантів.

Заступник начальника поліції Вірменії Арам Ованесян заявив журналістам, що поліція ухвалила рішення про застосування світлошумових гранат після того, як з боку демонстрантів у бік правоохоронців полетіло каміння.

У Єревані з 17 квітня проводяться організовані опозицією антиурядові акції, ходи та мітинги. Хвиля протестів у Вірменії виникла після виступу прем'єр-міністра Нікола Пашиняна у парламенті, де він запропонував "опустити планку у питанні статусу Карабаха" та висловився за підписання угоди про мир із Азербайджаном.

 

 

Теги: #вірменія #постраждалі #зіткнення
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:10 03.06.2022
У Єревані почалися зіткнення біля резиденції прем'єра Вірменії

У Єревані почалися зіткнення біля резиденції прем'єра Вірменії

22:09 30.05.2022
На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів у понеділок поранено 5 людей

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів у понеділок поранено 5 людей

07:02 30.05.2022
Баку обвинуватив Єреван у підриві зусиль з нормалізації відносин

Баку обвинуватив Єреван у підриві зусиль з нормалізації відносин

20:34 28.05.2022
На Львівщині автодилер спробував убити чотирьох клієнтів, він затриманий

На Львівщині автодилер спробував убити чотирьох клієнтів, він затриманий

20:59 25.05.2022
У результаті дій окупантів у Донецькій області в середу загинуло четверо цивільних, дванадцять отримали поранення

У результаті дій окупантів у Донецькій області в середу загинуло четверо цивільних, дванадцять отримали поранення

08:48 22.05.2022
Окупанти завдали ракетного удару по Вільнянщині Запорізької області, є постраждалі

Окупанти завдали ракетного удару по Вільнянщині Запорізької області, є постраждалі

21:52 21.05.2022
У Київській області під час проведення польових робіт трактор наїхав на вибуховий пристрій

У Київській області під час проведення польових робіт трактор наїхав на вибуховий пристрій

08:44 19.05.2022
На Київщині двоє людей підірвалися на ворожій міні, постраждалих госпіталізовано

На Київщині двоє людей підірвалися на ворожій міні, постраждалих госпіталізовано

21:14 11.05.2022
На Донеччині від російських обстрілів постраждали двоє мирних жителів

На Донеччині від російських обстрілів постраждали двоє мирних жителів

19:51 10.05.2022
Унаслідок ракетних ударів по Одесі та області 9 травня одна людина загинула, вісьмох поранено, зруйновано цивільну і туристичну інфраструктуру - прокуратура

Унаслідок ракетних ударів по Одесі та області 9 травня одна людина загинула, вісьмох поранено, зруйновано цивільну і туристичну інфраструктуру - прокуратура

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

РФ гарантує безпечний прохід суден із українською пшеницею без жодних умов, стверджує Путін

ЄС дав термін до вересня на вихід із "досанкційних" СП із російськими держкомпаніями

Першу зброю буде доставлено з Німеччини до України до кінця червня - посол

Статус тимчасового захисту в Європі отримали 2,93 млн біженців з України, у лідерах Польща, Чехія та Німеччина – ООН

Шостий пакет санкцій ЄС щодо Росії набув чинності

ОСТАННЄ

У Дніпрі внаслідок вибуху газових балонів загинули двоє людей - Філатов

Чернишов: Один із векторів відновлення України – співпраця з міжнародними партнерами на рівні міст і громад

Зеленський створив військову адміністрацію окупованого Генічеська

Сенатори США закликають Мінфін запровадити санкції проти більшої кількості росіян через агресію проти України

Швейцарія дозволила Німеччині передавати танки Leopard, які буди у неї на озброєнні, вони можуть потрапити до України

На сході України знищено 36 окупантів та їх склад боєприпасів

Україна готова відновити експорт за наявності гарантій, що РФ не скористається торговельним шляхом для нападу на Одесу - Кулеба

ЗСУ у Сєвєродонецьку відсунули ворога на 20%, окупанти втратили багато техніки та особового складу

РФ гарантує безпечний прохід суден із українською пшеницею без жодних умов, стверджує Путін

Польське бюро автострахувальників розірвало двосторонні угоди з РФ і Білоруссю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА