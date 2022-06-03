Кількість постраждалих у зіткненнях у Єревані перевищила 40 людей

Понад 40 людей госпіталізовано в Єревані в результаті зіткнення між опозиційними демонстрантами та поліцією біля резиденції прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна, повідомляє МОЗ республіки.

"Сьогодні в результаті інциденту на перехресті вулиць Прошян-Демирчян постраждали і поліцейські, і цивільні особи. Станом на 22:30 за місцевим часом до різних медичних центрів госпіталізовано 42 особи. З них 22 - поліцейські", - повідомляє міністерство охорони здоров'я Вірменії.

Зазначається, що міністр охорони здоров'я Анаїт Аванесян та заступник міністра Армен Назарян перебувають у першій клінічній лікарні Єревана.

Зіткнення між опозиційними демонстрантами та силами поліції сталися біля комплексу урядових дач у центрі Єревана, де мешкає прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Як передає кореспондент "Інтерфаксу", очолюваний віцеспікером парламенту Вірменії, членом партії "Дашнакцутюн" Ішханом Сагателяном хід раніше попрямував від будівлі уряду до резиденції Пашиняна, щоб зустрітися з ним і передати вимоги опозиції. Потім протестувальники спробували знову вирушити до парламенту, де ще перебували деякі опозиційні депутати для участі у скликаному опозицією позачерговому засіданні щодо вірменсько-азербайджанських та вірменсько-турецьких відносин. Сагателян зажадав від поліції відкрити шлях до парламенту, який знаходиться неподалік комплексу урядових дач. Після цього між демонстрантами та поліцією почалися зіткнення.

Поліція застосувала спецзасоби, світлошумові гранати, затримала демонстрантів.

Заступник начальника поліції Вірменії Арам Ованесян заявив журналістам, що поліція ухвалила рішення про застосування світлошумових гранат після того, як з боку демонстрантів у бік правоохоронців полетіло каміння.

У Єревані з 17 квітня проводяться організовані опозицією антиурядові акції, ходи та мітинги. Хвиля протестів у Вірменії виникла після виступу прем'єр-міністра Нікола Пашиняна у парламенті, де він запропонував "опустити планку у питанні статусу Карабаха" та висловився за підписання угоди про мир із Азербайджаном.