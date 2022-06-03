Кабмін пропонує спрямувати на утримання тарифів на газ і тепло для населення 264 млрд грн

Кабінет Міністрів України пропонує спрямувати 264,3 млрд грн зі спеціального фонду держбюджету-2022 на збереження тарифів на природний газ, теплову енергію та гарячу воду для населення.

Згідно із зареєстрованим у Верховній Раді законопроєктом №7429, компенсацію різниці у тарифах планується забезпечити від надходжень донорської та іншої міжнародної допомоги (188,3 млрд грн), дивідендів від НАК "Нафтогаз України", зокрема авансових за 2022 рік (64,407 млрд. грн.), податку на прибуток від оплати цих дивідендів (11,593 млрд грн).

"Нафтогазу" буде компенсовано 150,1 млрд грн за виконання покладених на нього спецзобов'язань продавати газ за пільговими цінами, ще 76 млрд грн спрямують на компенсацію різниці в тарифах ТКЕ та облгазах (у межах закону про врегулювання боргів 1639-IX), а 38,2 млрд грн на компенсацію різниці у тарифах отримають місцеві бюджети.

Ціни й тарифи рівня 23 лютого 2022 року мають бути заморожені на період дії воєнного стану та відновлювального періоду після.

Раніше голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив, що Кабінет Міністрів створить спеціальний фонд держбюджету для надходжень від міжнародних донорів, за рахунок якого уряд матиме можливість утримувати тарифи на газ для населення, компенсувати різницю у тарифах для підприємств теплокомуненерго та операторів газорозподільних мереж.