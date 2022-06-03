Першу зброю буде доставлено з Німеччини до України до кінця червня - посол

Першу зброю буде доставлено з Німеччини до України до кінця червня, повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник в ефірі ZDF.

"Ситуація в Україні хитка, і він підозрює, що першу зброю буде доставлено до кінця червня. Він сподівається, що Німеччина допоможе Україні закінчити війну", - йдеться у статті на сайті ZDF у п'ятницю.

Звертаючись до федерального уряду, Мельник знову закликав до якнайшвидшої доставки обіцяної Німеччиною зброї. Він був задоволений нещодавньою заявою канцлера Олафа Шольца про те, що зброю буде відправлено до України.

"Але, якщо чесно, 100 днів війни, досі з Німеччини до України не поставлено жодної важкої техніки", - наголосив дипломат.