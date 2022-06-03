Нічний обстріл окупантами Широківської громади Миколаївської області забрав життя мирного жителя - ОК "Південь"

Одна людина загинула, ще одна поранена через обстріл Широківської громади Миколаївської області російськими окупантами в ніч на п'ятницю, повідомляється на сторінці Оперативного командування "Південь" у фейсбуці.

"Пошкоджено присадибну ділянку, зруйновано будівлю ЦНАП та два житлових будинки", - йдеться у зведенні.

Крім того, за ніч двічі було обстріляно ствольною важкою артилерією 152-го калібру Миколаїв та передмістя. Також обстріляли Березнегуватську громаду Миколаївської області. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Ворог активних наступальних дій не вів, але на світанку спробував вийти у бойове зіткнення в районі с. Лозове Бериславського району Херсонської області, "не встигаючи під нашим щільним вогнем ретируватися на вихідні позиції", йдеться у зведенні.

Жителі окупованого Херсона та деяких громад залишаються без зв'язку та інтернету четверту добу.

У Чорному морі корабельне угруповання змін не зазнало, продовжує тримати блокаду, загрожувати застосуванням крилатих ракет та виношувати плани десантної операції.