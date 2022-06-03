"Укрпошта" продасть на eBay 100 тис. поштових наборів "Русскій воєнний корабль… ВСЬО!"

АТ "Укрпошта" планує продати у своєму онлайн-магазині на eBay, який компанія запустила 25 травня, 100 тис. поштових наборів випуску другої марки "Русскій воєнний корабль… ВСЬО!", повідомила компанія у пресрелізі у п'ятницю.

Відповідно до нього, кожен із наборів містить тематичний марковий лист номіналом F або W, конверт та листівку. Насамперед ці набори розраховані на іноземців, які через високу популярність марок із кораблем хочуть придбати собі пам'ятний символ.

Вартість поштового набору "Русскій воєнний корабль… ВСЬО!" на eBay становитиме $49,95, що, крім вартості самої продукції, охоплює витрати на доставку та благодійний внесок у розмірі $5.

Суму зібраних у такий спосіб благодійних коштів буде перераховано на рахунок "Укрпошти" у благодійному фонді KSE Foundation та згодом спрямовано на одну з благодійних ініціатив: організацію логістики гуманітарних вантажів, закупівлю гуманітарної допомоги або відновлення навчальних закладів (шкіл та дитячих садків).

Окрім поштових наборів, в онлайн-магазині на eBay можна придбати брендовані футболки, світшоти та кепки із зображенням легендарної поштової марки – офіційний мерч компанії, який нещодавно з'явився у продажу.

Як повідомлялося, "Укрпошта" стала першою поштою у світі з онлайн-магазином на eBay. Розробкою магазину опікувалося агентство Disqover Agency – партнери "Укрпошта" щодо виведення товарів на світові маркетплейси.