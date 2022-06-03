Події

16:55 03.06.2022

"Укрпошта" продасть на eBay 100 тис. поштових наборів "Русскій воєнний корабль… ВСЬО!"

1 хв читати
"Укрпошта" продасть на eBay 100 тис. поштових наборів "Русскій воєнний корабль… ВСЬО!"

 АТ "Укрпошта" планує продати у своєму онлайн-магазині на eBay, який компанія запустила 25 травня, 100 тис. поштових наборів випуску другої марки "Русскій воєнний корабль… ВСЬО!", повідомила компанія у пресрелізі у п'ятницю.

Відповідно до нього, кожен із наборів містить тематичний марковий лист номіналом F або W, конверт та листівку. Насамперед ці набори розраховані на іноземців, які через високу популярність марок із кораблем хочуть придбати собі пам'ятний символ.

Вартість поштового набору "Русскій воєнний корабль… ВСЬО!" на eBay становитиме $49,95, що, крім вартості самої продукції, охоплює витрати на доставку та благодійний внесок у розмірі $5.

Суму зібраних у такий спосіб благодійних коштів буде перераховано на рахунок "Укрпошти" у благодійному фонді KSE Foundation та згодом спрямовано на одну з благодійних ініціатив: організацію логістики гуманітарних вантажів, закупівлю гуманітарної допомоги або відновлення навчальних закладів (шкіл та дитячих садків).

Окрім поштових наборів, в онлайн-магазині на eBay можна придбати брендовані футболки, світшоти та кепки із зображенням легендарної поштової марки – офіційний мерч компанії, який нещодавно з'явився у продажу.

Як повідомлялося, "Укрпошта" стала першою поштою у світі з онлайн-магазином на eBay. Розробкою магазину опікувалося агентство Disqover Agency – партнери "Укрпошта" щодо виведення товарів на світові маркетплейси.

Теги: #ebay #марка #укрпошта
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:27 01.06.2022
Загиблому українському льотчику Оксанченку у Сьєрра-Леоні присвятили серію марок

Загиблому українському льотчику Оксанченку у Сьєрра-Леоні присвятили серію марок

13:31 01.06.2022
"Укрпошта" за травень доставила 88% пенсій

"Укрпошта" за травень доставила 88% пенсій

11:41 30.05.2022
"Укрпошта" відкрила перше з початку війни нове стаціонарне відділення у Чернігові

"Укрпошта" відкрила перше з початку війни нове стаціонарне відділення у Чернігові

12:48 25.05.2022
"Укрпошта" відкрила онлайн-магазин на міжнародному маркетплейсі eBay

"Укрпошта" відкрила онлайн-магазин на міжнародному маркетплейсі eBay

18:16 23.05.2022
Зеленський погасив поштову марку "Русскій воєнний корабль…", випущену до Дня морської піхоти України

Зеленський погасив поштову марку "Русскій воєнний корабль…", випущену до Дня морської піхоти України

12:44 23.05.2022
Пошти світу допоможуть з відновленням пошкодженої інфраструктури "Укрпошти"

Пошти світу допоможуть з відновленням пошкодженої інфраструктури "Укрпошти"

19:21 22.05.2022
У деокупованих населених пунктах Харківщини відновлюють роботу відділення "Укрпошти"

У деокупованих населених пунктах Харківщини відновлюють роботу відділення "Укрпошти"

11:22 20.05.2022
Люди, які виїжджають із зони бойових дій евакуаційними поїздами, тепер зможуть отримати грошову допомогу від держави на вокзалах – "Укрпошта"

Люди, які виїжджають із зони бойових дій евакуаційними поїздами, тепер зможуть отримати грошову допомогу від держави на вокзалах – "Укрпошта"

12:18 19.05.2022
"Укрпошта" 23 травня випустить марку "Русскій воєнний корабль … ВСЬО!", її продаватимуть у відділеннях та на п'яти онлайн-платформах

"Укрпошта" 23 травня випустить марку "Русскій воєнний корабль … ВСЬО!", її продаватимуть у відділеннях та на п'яти онлайн-платформах

12:05 16.05.2022
"Укрпошта" вже виплатила внутрішньо переміщеним особам понад 200 млн грн за програмою від УВКБ ООН

"Укрпошта" вже виплатила внутрішньо переміщеним особам понад 200 млн грн за програмою від УВКБ ООН

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Першу зброю буде доставлено з Німеччини до України до кінця червня - посол

Статус тимчасового захисту в Європі отримали 2,93 млн біженців з України, у лідерах Польща, Чехія та Німеччина – ООН

Шостий пакет санкцій ЄС щодо Росії набув чинності

Чистий приплив в Україну через західний кордон триває вже 24 дні і сягнув 167 тис. людей

Зеленський звернувся до українців на 100-й день після повномасштабного російського вторгнення

ОСТАННЄ

Кабмін пропонує спрямувати на утримання тарифів на газ і тепло для населення 264 млрд грн

Fozzy Group відновила роботу понад 100 своїх магазинів

Білорусь може дозволити транзит українського зерна в обмін на доступ до балтійських портів

Окупанти у п'ятницю безуспішно наступали на Святогірськ, Бахмут та Соледар, у Сєвєродонецьку мають частковий успіх - Генштаб

Байден вірить, що ситуацію в Україні буде врегульовано шляхом переговорів

ЄС не визнаватиме паспортів РФ, виданих жителям Херсонської та Запорізької областей України - Боррель

Кабмін скасував перелік спеціальностей, за якими жінки можуть бути взяті на військовий облік

Першу зброю буде доставлено з Німеччини до України до кінця червня - посол

Кабмін виділив 50,6 млн грн на компенсацію видатків власникам житла за розміщення переселенців

Російські автовиробники УАЗ та КамАЗ включені до санкційного списку Євросоюзу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА