Бойові втрати особового складу армії РФ за 100 днів повномасштабного вторгнення сягнули майже 31 тис. – Генштаб ЗСУ

Бойові втрати особового складу російської армії від початку її повномасштабного збройного вторгнення в Україну становлять майже 31 тисячу осіб, поінформували в Генеральному штабі ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 3 червня орієнтовно становлять: особового складу – близько 30950 (+100 – за останню добу – ІФ)", - повідомив Генштаб ЗСУ у п'ятницю у фейсбуці.

За цей час ліквідовано танків – 1367 (+4) одиниць, бойових броньованих машин – 3366 (+12), артилерійських систем – 661 (+14), РСЗВ – 207, засобів ППО - 95, літаків – 210, гелікоптерів – 175, БПЛА тактичного рівня – 535 (+14), крилатих ракет – 121 (+1), кораблів/катерів – 13, автомобільної техніки й автоцистерн – 2329 (+4), спеціальної техніки – 51.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.